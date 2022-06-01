Подлодки, тральщики и корвет пополнят Тихоокеанский флот РФ до 2023 года

Три подводные лодки, два морских тральщика и корвет появятся в Тихоокеанском флоте до конца 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В боевой состав флота войдут уже третья подводная лодка проекта 636.3 «Магадан», атомный стратегический подводный крейсер проекта «Борей-А» «Князь Олег», атомная подлодка проекта «Ясень-М» «Новосибирск», тральщики «Петр Ильичев» и «Анатолий Шлемов» проекта 12700 «Александрит» и четвертый по счету корабль проекта 20380 — корвет «Резкий», который сейчас проходит швартовые испытания.

«Князь Олег» оснащен баллистическими ракетами «Булава», а крейсер «Новосибирск» — крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс», сообщил RT со ссылкой на адмирала Сергея Авакянца.

По данным Минобороны, на флоте стартовал летний период боевой учебы, одна из главных задач которого — освоение новых кораблей и подлодок.

Тихоокеанский флот — оперативно-стратегическое объединение Военно-морского флота, является средством обеспечения военной безопасности России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главные задачи — поддержание морских стратегических ядерных сил в постоянной готовности в интересах ядерного сдерживания, обеспечение безопасности судоходства, защита экономической зоны и районов производственной деятельности.