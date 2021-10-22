Подлодка «Великий Новгород» совершила ракетный удар по кораблям «противника» в Черном море

Военные на подводной лодке «Великий Новгород» Новороссийской военной морской базы (НВМБ) Черноморского флота во время учений отработали нанесение удара ракетами «Калибр-ПЛ» по кораблям условного противника. Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота.

«В рамках участия в межвидовом двустороннем тактическом учении войск Южного военного округа (ЮВО) подводники электронными пусками ракет осуществили условное нанесение ракетного удара из подводного положения по кораблям „противника“, роль которых выполняли тактические группы противолодочных и ракетных кораблей флота», — сказано в сообщении, которое процитировал «Интерфакс».

По сценарию учений подлодка вышла из пункта базирования в полигон боевой подготовки. Там экипаж отработал действия по поиску и уничтожению надводных кораблей предполагаемого противника, военные также учились срочному погружению на различные глубины, по борьбе за живучесть, управлению подводным кораблем при всплытии в надводное положение.

Учения проводились в рамках контрольной проверки войск (сил) военного округа за 2021 учебный год. Ими руководил командующий войсками Южного военного округа генерал армии Александр Дворников.