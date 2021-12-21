Подлодка «Петропавловск-Камчатский» поразила наземную цель крылатой ракетой «Калибр»

Новая дизель-электрическая подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» в акватории Японского моря поразила крылатой ракетой «Калибр» наземную цель. Об успешном пуске дальностью более тысячи километров сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

Перед тренировочным пуском подводники провели скрытный выход в район выполнения задач. Береговая мишень находилась на тактическом поле Сюркум в Хабаровском крае, уточнило РИА «Новости».

При выполнении стрельбы были задействованы корабли и суда, а также самолеты и беспилотники морской авиации ТОФ.

В состав ВМФ подлодку «Петропавловск-Камчатский» приняли в 2019 году. Субмарину построили в Санкт-Петербурге. На главную базу ТОФ она прибыла в конце ноября.

К 2024 году во Владивостоке будут нести службу шесть многоцелевых субмарин проекта 636.3. Подлодки этой серии считаются одними из самых бесшумных в мире, уточнили «Известия». Длина корабля составляет 74 метра, на борту он может нести шесть 533-миллиметровых торпедных аппаратов, а также крылатые ракеты «Калибр-ПЛ».