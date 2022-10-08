Подлодка «Новороссийск» отправилась на плановый ремонт на северо-запад России | 360°

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Подлодка «Новороссийск» отправилась на плановый ремонт на северо-запад России

ТАСС: подлодка «Новороссийск» отправилась на плановый ремонт на северо-запад России

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Подводная лодка «Новороссийск» проекта 636.3 Черноморского флота отправилась на плановый ремонт после многомесячной вахты в составе Средиземноморской эскадры Военно-морского флота России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли.

«Субмарина идет в Кронштадт. Позднее будет принято решение о месте ремонта. Это будет либо Кронштадтский морской завод, либо „Адмиралтейские верфи“. Ремонт продлится три-четыре месяца», — сообщил источник.

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Собеседник агентства добавил, что оба завода входят в систему Объединенной судостроительной корпорации.

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На службе Черноморского флота состоят шесть субмарин проекта 636.3, построенных на «Адмиралтейских верфях». В Средиземноморской эскадре состояли две подлодки этого проекта — «Новороссийск» и «Краснодар». В ходе спецоперации на Украине они наносили удары по целям из акватории Черного моря.

Разведка НАТО тщательно следит за передвижением российской подлодки «Белгород», несущей суперторпеды «Посейдон», которые часто называют «оружием Апокалипсиса». НАТО опасается, что миссия «Белгорода» состоит в том, чтобы впервые в истории испытать суперторпеду.

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