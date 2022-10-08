Подлодка «Новороссийск» отправилась на плановый ремонт на северо-запад России | 360°

Армия 08 октября 2022, 04:42 Поделиться Telegram

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Viber Подлодка «Новороссийск» отправилась на плановый ремонт на северо-запад России ТАСС: подлодка «Новороссийск» отправилась на плановый ремонт на северо-запад России Unsplash.com

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Подводная лодка «Новороссийск» проекта 636.3 Черноморского флота отправилась на плановый ремонт после многомесячной вахты в составе Средиземноморской эскадры Военно-морского флота России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли.

«Субмарина идет в Кронштадт. Позднее будет принято решение о месте ремонта. Это будет либо Кронштадтский морской завод, либо „Адмиралтейские верфи“. Ремонт продлится три-четыре месяца», — сообщил источник.

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Собеседник агентства добавил, что оба завода входят в систему Объединенной судостроительной корпорации.

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На службе Черноморского флота состоят шесть субмарин проекта 636.3, построенных на «Адмиралтейских верфях». В Средиземноморской эскадре состояли две подлодки этого проекта — «Новороссийск» и «Краснодар». В ходе спецоперации на Украине они наносили удары по целям из акватории Черного моря.

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