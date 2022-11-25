Армия 25 ноября 2022, 07:25 Подлодка «Магадан» запустила крылатые ракеты «Калибр» с глубины Японского моря Минобороны России показало запуск ракет «Калибр» с подлодки «Магадан» из-под воды

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Новейшая подводная лодка Тихоокеанского флота «Магадан» отработала пуск крылатых ракет «Калибр» из-под воды. Учения прошли в Японском море, рассказало Минобороны России.

По замыслу организаторов стрельб, подлодка незаметно подошла к боевой позиции и выпустила ракеты по двум целям — в море и на берегу. Первая ракета попала в щит-мишень, которым изобразили надводный корабль армии условного врага. Вторую запустили в тактическое поле Сюркум в Хабаровском крае. Она пролетела более тысячи километров.

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Задание выполнили успешно, обе ракеты попали в цель. Кроме «Магадана» в операции участвовали другие суда Тихоокеанского флота, а также самолеты и беспилотники морской авиации.

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В Минобороны России рассказали, что «Магадан» — третья дизель-электрическая подлодка проекта 636.3 с ракетами «Калибр». Ее приняли в состав Тихоокеанского флота год назад, а к месту базирования во Владивостоке подлодка прибыла в октябре по Северному морскому пути.