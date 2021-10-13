Подлодка «Магадан» принята в состав ВМФ России

В боевой состав Военно-морского флота России принята дизель-электрическая подлодка проекта 636.3 «Магадан». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на оборонное ведомство страны.

RT написал, что торжественная церемония передачи подлодки состоялась на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге. Субмарину передали во флот на месяц раньше обозначенного срока. Главком ВМФ Николай Евменов отметил, что это свидетельствует о серьезном результате, который достигнут по ряду направлений военного кораблестроения.