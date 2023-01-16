Армия 16 января 2023, 08:19 Подлодка «Белгород» получит первые экземпляры уникальных торпед «Посейдон» ТАСС: в России изготовили первые суперторпеды «Посейдон» для подлодки «Белгород» РИА «Новости»

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Первый боекомплект ядерных торпед «Посейдон» для атомной подводной лодки специального назначения «Белгород», которую в 2022 году передали Военно-морскому флоту, изготовили и испытали. Скоро его передадут военным, рассказал источник ТАСС.

Раздельные испытания основных узлов прошли успешно. Разработчики проверили, в том числе, ядерную энергетическую установку. Однако официально Минобороны России не подтвердило эту информацию.

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Атомную подводную лодку «Белгород» передали на вооружение в июле 2022 года. Она стала первым носителем атомных торпед «Посейдон». Главнокомандующий ВМФ Николай Евменов рассказал, что благодаря передовым технологиям субмарина позволит проводить научные экспедиции и спасательные операции в отдаленных районах Мирового океана. Ядерные торпеды «Посейдон», которыми ее снабдят, сделали в виде подводных дронов. Они смогут бить по объектам инфраструктуры, вызывать цунами и создавать обширные зоны радиоактивного загрязнения.

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