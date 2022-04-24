«Поддерживают в самую трудную минуту». Российские военные поблагодарили детей за письма и рисунки

Военнослужащие российской армии с благодарностью читают письма поддержки от школьников со всей страны. Детские послания радуют бойцов, которые находятся в самой горячей точке, отметили в Минобороны РФ.

В школьных письмах — трогательные рисунки, стихи и слова благодарности. Листочки дети складывают треугольником, как делали в годы Великой Отечественной войны. Письма солдатам доставляют прямо на позиции.

«Очень приятно, конечно, когда в самую трудную минуту, находясь здесь, на самой горячей точке, нас поддерживают россияне», — признался военнослужащий ВС РФ Григорий.

«Очень приятно получать такие письма от детей, я радуюсь, что они ждут нас», — рассказал другой солдат.

Бойцам передают и распечатанные слова поддержки, которые россияне пишут в социальных сетях.