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    24 апреля 2022, 22:08

    «Поддерживают в самую трудную минуту». Российские военные поблагодарили детей за письма и рисунки

    Минобороны РФ: российские военные поблагодарили детей за письма со словами поддержки

    Полина Созыкина

    Военнослужащие российской армии с благодарностью читают письма поддержки от школьников со всей страны. Детские послания радуют бойцов, которые находятся в самой горячей точке, отметили в Минобороны РФ.

    «Поддерживают в самую трудную минуту». Российские военные поблагодарили детей за письма и рисунки

    В школьных письмах — трогательные рисунки, стихи и слова благодарности. Листочки дети складывают треугольником, как делали в годы Великой Отечественной войны. Письма солдатам доставляют прямо на позиции.

    «Очень приятно, конечно, когда в самую трудную минуту, находясь здесь, на самой горячей точке, нас поддерживают россияне», — признался военнослужащий ВС РФ Григорий.

    «Очень приятно получать такие письма от детей, я радуюсь, что они ждут нас», — рассказал другой солдат.

    Бойцам передают и распечатанные слова поддержки, которые россияне пишут в социальных сетях.