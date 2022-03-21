Поддержи наших своим контентом! Патриотический проект «Zа нами правда!» запустили в Сети

Спецоперацию на Украине поддержали большинство россиян. Теперь каждый может внести вклад в борьбу с нацизмом своим творчеством. Для этого запущен проект «Zа нами правда!». Патриотический контент можно разместить на специальном сайте и в сообществах в соцсетях.

Создание тысячами неравнодушных россиян патриотического пользовательского контента в соцсетях стало одним из способов поддержки спецоперации по защите мирных жителей Донбасса.

Всех россиян приглашают присоединиться к проекту «Zа нами правда!». Поделитесь своими идеями, как еще поддержать нашу армию, наших солдат и офицеров, защищающих Родину. Авторы лучших работ получат подарки и сувениры.

Обмениваться таким контентом можно на сайте проекта «Zа нами правда!». Там можно разместить картинки, видеоролики, стихи, песни и слоганы. Сделать это можно и в сообществах в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Также поделиться контентом можно в Telegram-канале.

Проект уже объединил почти шесть тысяч участников, которые загрузили свыше 19 тысяч своих творений.