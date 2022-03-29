Под контроль ДНР перешло более 130 населенных пунктов

Силы Донецкой Народной Республики освободили и взяли под свой контроль 135 населенных пунктов. Об этом штаб территориальной обороны республики сообщил в Telegram.

«По состоянию на 29 марта 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 135 населенными пунктами», — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что продолжаются бои за Новомихайловку, Марьинку, Новобахмутовку.

В Саратовскую область ранее приехал третий поезд с беженцами из ДНР и ЛНР. В этот раз в Россию прибыли 440 человек, среди них 80 детей. Их направили в пункт временного размещения в Безенчуке, а также в Ставропольский край, Самару, Тольятти.

Эвакуация беженцев из Донбасса началась во второй половине февраля, когда ситуация в регионе накалилась. Россия признала суверенитет Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля, а 24-го числа стало известно о начале спецоперации на Украине.