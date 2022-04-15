Российские военные уничтожили в Харьковской области отряд, в котором состояло до 30 наемников польской частной военной компании. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Речь идет ликвидации наемников в Изюмском.

«Ракетными войсками в населенном пункте Изюмское Харьковской области в результате удара ликвидирован отряд наемников польской частной военной кампании. Уничтожены до 30 польских наемников», — заявил официальный представитель министерства Игорь Конашенков.

Также в ведомстве рассказали, что в Харьковский области сбит истребитель Су-27 воздушных сил Украины, а в Мариуполе войска ДНР полностью освободили от украинских националистов металлургический комбинат имени Ильича.