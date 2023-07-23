23 июля 2023, 08:59
Почти половина солдат Германии не прошла проверку на доверие
Bild am Sonntag: почти половина солдат Германии не прошла проверку на доверие
Солдаты бунденсвера поставили под угрозу национальную безопасность Германии, так как не смогли пройти проверку на доверие. Об этом газете Bild am Sonntag сообщил эксперт в области обороны от Христианско-демократического союза (ХДС) Инго Гедехенс.
«Почти 70 тысяч человек ждут проверки, чтобы быть полностью готовыми к службе. По численности это почти половина солдат» — рассказал Гедехенс.
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Проверкой солдат в армии ФРГ занимается военная контрразведка (MAD), которая отсеивает ненадежных граждан. В системе есть три уровня информации разной степени секретности. Прохождение последнего этапа может занять более 80 недель.
К 31 мая этого года около 70 тысяч человек не справились с проверкой в MAD. И это число продолжило расти.
Ранее стало известно, что более 60% жителей Германии боятся войны, в ходе которой немецкая армия не сможет защитить страну. Это самый большой показатель с 1999 года, когда подобный страх испытывали 60% немцев.
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