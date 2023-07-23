Армия 23 июля 2023, 08:59 Почти половина солдат Германии не прошла проверку на доверие Bild am Sonntag: почти половина солдат Германии не прошла проверку на доверие РИА «Новости»

Читать 360tv в

Солдаты бунденсвера поставили под угрозу национальную безопасность Германии, так как не смогли пройти проверку на доверие. Об этом газете Bild am Sonntag сообщил эксперт в области обороны от Христианско-демократического союза (ХДС) Инго Гедехенс.

«Почти 70 тысяч человек ждут проверки, чтобы быть полностью готовыми к службе. По численности это почти половина солдат» — рассказал Гедехенс.

Реклама

Проверкой солдат в армии ФРГ занимается военная контрразведка (MAD), которая отсеивает ненадежных граждан. В системе есть три уровня информации разной степени секретности. Прохождение последнего этапа может занять более 80 недель.

К 31 мая этого года около 70 тысяч человек не справились с проверкой в MAD. И это число продолжило расти.

Ранее стало известно, что более 60% жителей Германии боятся войны, в ходе которой немецкая армия не сможет защитить страну. Это самый большой показатель с 1999 года, когда подобный страх испытывали 60% немцев.