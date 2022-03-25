Почти полностью разрушено. Как «Искандер-М» уничтожил здание «Иностранного легиона»

Военнослужащий расчета «Искандер-М» рассказал, как оперативно-тактический ракетный комплекс уничтожил здание «Иностранного легиона» в ходе спецоперации на Украине. Видео распространило Минобороны РФ.

«Поставлена задача по огневому поражению противника. Выполняли мы ее баллистической ракетой. Было поражено здание, в котором располагался „Иностранный легион“», — сообщил военнослужащий.

По его словам, была применена фугасная проникающая боевая часть. Здание оказалось почти полностью разрушено, противник был поражен.

Ранее военный обозреватель Виктор Баранец рассказал о преимуществах российского беспилотника «Форпост», который также используется в ходе российской спецоперации. По словам эксперта, это достаточно внушительная машина с «суровым боекомплектом», которая поражает цель с минимальным отклонением и может держаться в воздухе более 42 часов.

Минобороны РФ показало на видео работу ракетного комплекса «Вихрь» и вертолета Ка-52 «Аллигатор».