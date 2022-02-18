Почти 70 самолетов и беспилотников провели разведку у границ России за неделю
Минобороны: рядом с границе РФ за неделю летали 68 разведывательных аппаратов
За неделю вдоль российских границ проводили разведку почти 70 иностранных летательных аппаратов. Воздушное пространство РФ они не нарушили.
Российские радиолокационные станции обнаружили 68 круживших рядом с границами России аппаратов, сообщила газета «Красная звезда» со ссылкой на Минобороны РФ.
Воздушную разведку осуществляли 47 самолетов и 21 беспилотника. Их полеты контролировала российская сторона.
В небо для сопровождения иностранных самолетов дважды поднимались российские истребители дежурных сил ПВО, чтобы не допустить нарушения российских границ.
В Госдепе отмечали, что на украинской границе якобы усиливается военное присутствие РФ. Bloomberg заявил о еще семи тысячах российских военнослужащих, прибывших на приграничную с Украиной территорию. Доказательств подобным утверждениям агентство не привело.