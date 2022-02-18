Почти 70 самолетов и беспилотников провели разведку у границ России за неделю

За неделю вдоль российских границ проводили разведку почти 70 иностранных летательных аппаратов. Воздушное пространство РФ они не нарушили.

Российские радиолокационные станции обнаружили 68 круживших рядом с границами России аппаратов, сообщила газета «Красная звезда» со ссылкой на Минобороны РФ.

Воздушную разведку осуществляли 47 самолетов и 21 беспилотника. Их полеты контролировала российская сторона.

В небо для сопровождения иностранных самолетов дважды поднимались российские истребители дежурных сил ПВО, чтобы не допустить нарушения российских границ.

В Госдепе отмечали, что на украинской границе якобы усиливается военное присутствие РФ. Bloomberg заявил о еще семи тысячах российских военнослужащих, прибывших на приграничную с Украиной территорию. Доказательств подобным утверждениям агентство не привело.