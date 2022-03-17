Почти 43 тысячи человек эвакуировали из Мариуполя за день

Российские военные помогли за день эвакуировать из Мариуполя 42 992 мирных жителя, сообщили в Минобороны РФ. За минувшие сутки о выезде в Россию попросили еще 7513 человек — как жители Украины, так и иностранцы.

В министерстве подчеркнули, что эвакуироваться в РФ хотят многие люди. Об этом свидетельствуют миллионные обращения украинцев и граждан других государств.

«На сегодняшний день в базе данных учтено уже 2 миллиона 696 тысяч 239 человек, желающих эвакуироваться почти из 2 тысяч населенных пунктов Украины», — сказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

Боевики националистических батальонов, по данным Минобороны, по-прежнему удерживают в заложниках 6894 человека из 21 страны.

С начала спецоперации на Украине с ее территории удалось вывезти 283 461 человека, среди которых — 60 684 ребенка.

По словам выехавших из Мариуполя, жителям города приходилось сотнями сидеть в подвалах из-за обстрелов. ВСУ не позволяли им уйти по гуманитарным коридорам, а украинские военные стреляли по людям.