На территории «Азовстали» в составе группировки украинских боевиков сейчас окружены до 400 иностранных наемников. Среди них — граждане европейских стран, а также Канады. О этом сообщили в Минобороны РФ.

Российские военные предложили окруженным и полностью заблокированным в «Азовстали» добровольно сложить оружие и сдаться, чтобы спасти свои жизни.

Однако согласно данным радиоперехвата, власти Украины запретили вести переговоры о сдаче в плен, приказав нацистам запрещенного в РФ нацбатальона «Азов» на месте расстреливать любых желающих сложить оружие среди военнослужащих ВСУ и наемников из других стран, подчеркнули в ведомстве.

По словам сдавшихся в плен украинских военнослужащих, на территории «Азовстали» сейчас окружены до 400 иностранных наемников.

«Ранее мы уже сообщали, что радиопереговоры между боевиками в Мариуполе ведутся на шести иностранных языках. В случае дальнейшего оказания сопротивления все они будут уничтожены», — заключили в Минобороны.