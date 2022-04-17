Почти 400 наемников заблокированы на «Азовстали». Среди них — приезжие из Европы и Канады
Минобороны: среди 400 иностранных наемников на «Азовстали» есть приезжие из Европы и Канады
На территории «Азовстали» в составе группировки украинских боевиков сейчас окружены до 400 иностранных наемников. Среди них — граждане европейских стран, а также Канады. О этом сообщили в Минобороны РФ.
Российские военные предложили окруженным и полностью заблокированным в «Азовстали» добровольно сложить оружие и сдаться, чтобы спасти свои жизни.
Однако согласно данным радиоперехвата, власти Украины запретили вести переговоры о сдаче в плен, приказав нацистам запрещенного в РФ нацбатальона «Азов» на месте расстреливать любых желающих сложить оружие среди военнослужащих ВСУ и наемников из других стран, подчеркнули в ведомстве.
По словам сдавшихся в плен украинских военнослужащих, на территории «Азовстали» сейчас окружены до 400 иностранных наемников.
«Ранее мы уже сообщали, что радиопереговоры между боевиками в Мариуполе ведутся на шести иностранных языках. В случае дальнейшего оказания сопротивления все они будут уничтожены», — заключили в Минобороны.