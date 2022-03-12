За последние сутки число желающих покинуть Украину выросло почти на 20 тысяч человек. Всего эвакуироваться из страны в Россию хотят более 2,6 миллиона мирных жителей и иностранцев — они живут практически в двух тысячах населенных пунктов Украины.

Об этом во время брифинга сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Киев по-прежнему продолжает цинично утверждать об отсутствии мирных жителей и иностранных граждан, желающих выехать на территорию Российской Федерации. Но ежедневный прирост количества обращений, поступающих по различным каналам связи от граждан Украины, а также иностранцев с просьбами об эвакуации, говорит об обратном», — отметил он.

Мизинцев отметил, что «только за истекшие сутки» ведомство зафиксировало 19 963 таких обращений — в результате их число выросло до 2 636 989 «с конкретными фамилиями и адресами из практически двух тысяч населенных пунктов Украины».

При этом в Минобороны отметили, что в качестве «живого щита» у неонацистов до сих пор остаются более 6 900 граждан из 16 иностранных государств.