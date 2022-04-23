Почти 17 тысяч жителей Донбасса и Украины эвакуировали в Россию за последние сутки

Россия за прошедшие сутки эвакуировала из опасных районов Донбасса и Украины 16 838 человек, несмотря на препятствия киевских властей. Об этом сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Среди эвакуированных — 1402 ребенка, говорится в отчете Минобороны РФ. В России функционируют более 9,5 тысячи пунктов временного размещения беженцев, которые оборудованы всем необходимым. Эвакуированным оказывается психологическая и медицинская помощь.

Всего с начала спецоперации на Украине границу с Россией пересекли 951 329 человек, из них 174 689 детей.

По данным министерства, ВСУ продолжают удерживать в заложниках 90 граждан из пяти стран, а в украинских портах до сих пор заблокированы 76 судов из 18 государств. Киевские власти по-прежнему уклоняются от решения проблемы и не стремятся обеспечить безопасный выход в море иностранным судам, подчеркнул Мизинцев.