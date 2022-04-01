Почти 16 тысяч человек вывезли за сутки российские военные из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР

Гуманитарная миссия по эвакуации мирного населения из опасных районов Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик продолжается. За минувшие сутки военные доставили на территорию Россию 15 790 человек, в том числе 2760 детей.

Данные привел на брифинге заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, сообщило Минобороны.

Через гуманитарный коридор из Мариуполя в восточном направлении без участия украинской стороны от беспредела устроенного националистами за сутки вывезли 3046 человек.

По личным просьбам президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца к президенту России Владимиру Путину российские военные открыли гуманитарный коридор для мирных жителей и иностранных граждан из Мариуполя в Запорожье.

«В настоящее время гуманитарная операция продолжается. Надеемся на ее успешное завершение в случае выполнения взятых на себя обязательств по соблюдению „режима тишины“ со стороны киевских властей», — заявил Мизинцев.

Представитель Минобороны добавил, что к российским военным поступают обращения от мирных жителей украинских городов, заблокированных радикалами, с просьбой об эвакуации в Россию. За сутки число таких обращений выросло на 1378. Всего в базе данных их уже более 2,5 миллиона.

«Неонацисты продолжают удерживать в качестве „живого щита“ свыше 4,5 миллионов мирных граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и более чем в двух десятках других крупных населенных пунктов. В заложниках у боевиков батальонов территориальной обороны остаются 6472 иностранца из 17 государств», — рассказал Мизинцев.

Накануне генерал-полковник Мизинце сообщил, что в последний день марта эвакуировать мирных жителей Мариуполя не удалось. Украинские власти не смогли заставить националистов прекратить огонь на время вывоза людей в Бердянск.