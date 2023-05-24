Армия 24 мая 2023, 14:03 Почти 120 тысяч военных специалистов прошли обучение в ВС России с начала СВО Шойгу: около 120 тысяч военных специалистов прошли обучение в ВС РФ с начала СВО РИА «Новости»

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С начала проведения СВО обучение в ВС России прошли более 120 тысяч военных специалистов, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. По его данным, около пяти тысяч специалистов подготовили для применения высокотехнологичных образцов военной техники, сообщил ТАСС.

«Непосредственно для группировок войск и вновь формируемых соединений и воинских частей подготовлено более 21 тысячи специалистов, в том числе около пяти тысяч — к применению таких высокотехнологичных образцов», — уточнил Шойгу.

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В качестве примеров техники он назвал танки Т-90М «Прорыв», БМП-2М с боевым модулем «Бережок», БМП-3, а также различные комплексы беспилотных летательных аппаратов.

Шойгу отметил, что учебные центры Минобороны проводят обучение военных для соединений и воинских частей, которые формируют в новых регионах. Причем речь идет не только об одиночной подготовке, но и об обучении расчетов, экипажей танков и боевых машин.

По оценке министра, нагрузка на учебную сеть значительно возросла в последнее время. В связи с этим он указал, что это не должно сказаться на качестве обучения.

«Программы подготовки необходимо корректировать с учетом опыта СВО. Военнослужащие должны владеть новыми приемами ведения боя», — пояснил Шойгу.