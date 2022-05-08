Победа будет за нами. Участники спецоперации РФ на Украине поздравили ветеранов с 9 Мая

Военнослужащие Вооруженных сил России, которые сейчас находятся в зоне спецоперации РФ на Украине, поздравили ветеранов Великой Отечественной войны. Среди поздравителей — солдаты ракетных подразделений.

Группа из пяти военнослужащих записала видеооткрытку на фоне пусковой установки.

«От лица нашего ракетного подразделения и от себя лично хочу поздравить ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, с днем Великой Победы. Хочу пожелать им счастья, благополучия и крепкого здоровья. Также хочу сказать, что ветераны Великой Отечественной войны являются символом мужества, веры и храбрости для новых поколений», — сказал один из военнослужащих.

Поздравления передала и другая группа военнослужащих. Они присоединились к пожеланиям сослуживцев и заверили ветеранов в грядущем успехе спецоперации.

«И мы вас уверяем: победа будет за нами», — сказал военнослужащий.