«Плохая история». Воробьев назвал главный вызов спецоперации на Украине

Главным в спецоперации России на Украине было помешать поставить ракеты на границе нашей страны. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал курсантам центра «Авангард» в эфире «360».

Ситуация с операцией: лучше, чем президент, вряд ли кто-то скажет. Главный вызов заключался в том, что буквально в ближайшее время перед нашими окнами стояли бы ракеты. Это плохая история Андрей Воробьев.

Решение о спецоперации, которое озвучил президент РФ Владимир Путин, Воробьев назвал тяжелым и сложным.

«Но мы не можем себе позволить, чтобы угроза была у наших границ. Так же, как все мы не любим, когда за забором живет сосед, который тебе постоянно угрожает. <…> Вот главный мотив, ответ на те вопросы, которые у нас существуют сегодня», — заявил он.