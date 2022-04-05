Пленных убивают только скоты

Издевательства над военнопленными практикуют только бандеровские скоты и фашисты. Только нелюди способны добивать беззащитных солдат. Своим мнением о видео, на котором грузинские радикалы убивают раненого военнослужащего, лежащего в крови, с «360» поделился военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Есть правила, которые утверждены Женевской конвенцией, где требуется уважительное отношение к пленным. Не оскорблять их, не преследовать, не мучить, не издеваться над ними. Относиться к ним, как к воинам, с уважением. Так, как это делает Россия. Мы относимся к украинским военнопленным с уважением. И если вы обратите внимание на видео, которые публикует наше Министерство обороны, они живут в тех казармах, в которых обычно живут российские военнослужащие. Их кормят, выдают чистое белье, моют, предоставляют возможность помыться в бане, позвонить родителям, сообщить, что с ними все в порядке. Это нелюди, кто издевается над военнопленными, над беспомощными людьми, тем более ранеными, и добивают их. Это просто скоты, если мягко говорить. Так поступают только фашисты. Но бандеровцы и есть фашисты. Расчеловеченные существа.