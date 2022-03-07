Пленные украинские солдаты призвали ВСУ сложить оружие

Трое военнослужащих 250-й центральной инженерной базы, взятые в плен под Нежином, записали видео, на котором призвали ВСУ сложить оружие. Обращение опубликовало издание «Русская весна».

«В данный момент находимся в плену. Военнослужащие РФ относятся к нам с уважением: предоставляют нам теплую еду, обеспечивают медикаментами, теплыми вещами», — рассказал военнослужащий воинской части А-3160 города Нежин, представившийся старшим сержантом Антоном Александровичем.

От имени всех троих он подчеркнул: «Мы — за мир. Дорогие братья и сестры! Давайте сложим оружие. Мы не хотим видеть наших близких и товарищей мертвыми».

Ранее стало известно, что украинские националисты застрелили четырех мирных граждан в Мариуполе. По данным «Известий», людьми они прикрывались как живым щитом — об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В Минобороны РФ сообщили, что с 10:00 понедельника действует режим тишины, организованы шесть гуманитарных конвоев в Мариуполе, Киеве, Харькове и Сумах, передала «Газета.ru».

Третий раунд переговоров между Украиной и Россией состоится в ближайшее время. Делегация РФ уже вылетела в Белоруссию.