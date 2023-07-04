Армия 04 июля 2023, 17:40 Плановый полет двух Ту-95МС вблизи Аляски показали на видео Минобороны РФ: Стратегические авианосцы выполнили плановый полет у берегов Аляски

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Два стратегических авианосца Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил России выполнили плановый полет неподалеку от западного побережья Аляски. Об этом сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

В ведромстве указали, что полет проходил в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова моря. Его продолжительность превысила 13 часов. Экипажи истребителей Су-30СМ и Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа сопроводили стратегические авианосцы.

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«В ходе выполнения полетного задания экипажи самолетов Ту-95МС отработали дозаправку топливом в воздухе», — сообщили в Минобороны.

Ведомство также опубликовало видео с полетом авианосцев. Туда вошли кадры, снятые из кабины одного из самолетов.

В министерстве добавили, что пилоты российской дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана. Все экипажи самолетов ВКС России строго соблюдают международные правила использования воздушного пространства, заверили в Минобороны.

Ранее Ту-95МС совершили плановый пятичасовой полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Ракетоносцы сопровождали экипажи истребителей МиГ-31.