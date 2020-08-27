Пятый день танкового биатлона стартовал на полигоне Алабино. Прямая трансляция

На полигоне Алабино стартовал пятый день соревнований по танковому биатлону. Сегодня принимают участие команды из России, Узбекистана, Казахстана и Киргизии. «360» ведет онлайн-трансляцию.

Соревнование проходит в рамках VI Армейских международных игр «АрМИ-2020».

Свои заезды уже совершили команды из Мьянмы, Вьетнама, Катара, Южной Осетии, Лаоса, Таджикистана, Конго и Абхазии.

Всего в соревнованиях примут участие команды из 19 стран мира, в том числе из России, Китая, Казахстана и Белоруссии. В мероприятии примут участие представители 92 стран.

Армейский конкурс «Танковый биатлон» проходит в России уже девятый раз. С каждым годом соревнования становятся все популярнее, ведь у танкистов есть уникальная возможность показать всем свои навыки и умения.

Соревнования пройдут с 23 августа по 5 сентября.