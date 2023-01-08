08 января 2023, 16:09
Пятьдесят российских военных вернулись из украинского плена в Россию
Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 50 российских военных
Пятьдесят российских военных, которым в украинском плену грозила смертельная опасность, вернулись на родину. Об этом сообщило Минобороны.
«Возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — отметили в ведомстве.
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В Минобороны подчеркнули, что российские солдаты вернулись домой благодаря успешному переговорному процессу.
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Самолеты ВКС России доставят российских бойцов в Москву на лечение и реабилитацию. Всем вернувшихся из плена солдатам специалисты оказывают медицинскую и психологическую помощь.
Предстоящий обмен анонсировал депутат Государственной думы Шамсаил Саралиев в своем Telegram-канале.
«Очередной обмен военнопленными проводит сегодня Министерство обороны РФ», — написал он.
Российские военные в декабре освободили из плена около 200 сослуживцев.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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