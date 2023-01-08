Важное 08 января 2023, 16:09 Пятьдесят российских военных вернулись из украинского плена в Россию Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 50 российских военных

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Пятьдесят российских военных, которым в украинском плену грозила смертельная опасность, вернулись на родину. Об этом сообщило Минобороны.

Фото: Telegram-канал Шамсаила Саралиева

«Возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — отметили в ведомстве.

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В Минобороны подчеркнули, что российские солдаты вернулись домой благодаря успешному переговорному процессу.

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Самолеты ВКС России доставят российских бойцов в Москву на лечение и реабилитацию. Всем вернувшихся из плена солдатам специалисты оказывают медицинскую и психологическую помощь.

Предстоящий обмен анонсировал депутат Государственной думы Шамсаил Саралиев в своем Telegram-канале.

«Очередной обмен военнопленными проводит сегодня Министерство обороны РФ», — написал он.

Российские военные в декабре освободили из плена около 200 сослуживцев.