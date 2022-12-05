Армия 05 декабря 2022, 17:40 Пять носителей «Калибров» вышли в Балтийское море Балтфлот: 5 вышедших в море кораблей — носителей «Калибров» выполнят учебно-боевые задачи РИА «Новости»

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В Балтийское море проведут маневры с участием пяти кораблей — носителей «Калибров». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Балтфлота.

Учебно-боевые задачи в назначенном районе исполнят малые ракетные корабли и ракетные катера Балтийского флота. Среди них будут и пять носителей «Калибров». Суда вышли с Балтийской военно-морской базы.

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«В маневрах принимают участие малые ракетные корабли „Одинцово“, „Зеленый Дол“, „Советск“, „Мытищи“, „Серпухов“, „Пассат“, „Ливень“, „Гейзер“, а также ракетные катера „Чувашия“ и „Димитровград“, — уточнили в Балтфлоте.

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Кораблям предстоит выполнить задачи по противокорабельной и противовоздушной обороне. В ходе маневров они также разыграют учебный бой с корабельной ударной группой условного противника.

В начале декабря военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) России приняли участие в учениях по тактической подготовке на белорусских полигонах.