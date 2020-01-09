Пистолеты «Удав» поступят на вооружение российской армии в 2020 году

Министерство обороны России уже в 2020 году получит 50 новейших пистолетных комплексов «Удав».

«В 2020 году партия девятимиллиметровых пистолетов „Удав“ поступит в подразделения министерства обороны Российской Федерации. В рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятие оборонно-промышленного комплекса передаст Минобороны России 50 новейших пистолетных комплексов», — приводит РИА «Новости» текст сообщения департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Пистолетный комплекс «Удав» создавали пять лет. Это оружие разработали в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения Ростеха. Пистолет сделан под патрон повышенной мощности 9×21 миллиметр, который может на расстоянии в несколько десятков метров пробить бронежилет второго класса.

Вообще из «Удава» можно стрелять всеми типами боеприпасов калибра 9×21 миллиметр — с обыкновенными пулями, трассирующими, бронебойными и прочими. «Удав» прошел предварительные испытания в марте 2018 года, в декабре 2018 — государственные испытания, а в сентябре 2019 года закончились испытания в армии. Пистолет показал устойчивую работу и высокие баллистические качества.