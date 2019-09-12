Пистолет «Удав» прошел испытания

Пистолетный комплекс «Удав» разработки Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Ростеха успешно прошел войсковые испытания. Министерству обороны уже переданы все документы, необходимые для принятия пистолета на вооружение.

В марте 2016 года пистолетный комплекс «Удав» прошел предварительные, а в декабре 2018 — государственные испытания. Теперь закончены и испытания в армии. Пистолет полностью готов к запуску в массовое производство и постановке на вооружение. К слову, в его конструкции используются исключительно отечественные комплектующие. Автор разработки — 26-летний инженер Иван Козлов.

«В общей сложности работа по созданию пистолетного комплекса „Удав“ заняла почти пять лет. Оригинальные конструкторские решения и использование композитных материалов позволили уменьшить вес комплекса и повысить его эксплуатационные характеристики», — сообщил индустриальный директор Ростеха Сергей Абрамов.

По словам Абрамова, пистолетный комплекс показал устойчивую работу и высокие баллистические качества в различных условиях, в том числе и при экстремальных температурах. Оружие отлично показало себя и при минус 50 градусах, и при плюс 70 жары. Это значит, что новинка годится для применения всеми родами современных войск.

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«Удав» разработан под патрон повышенной мощности 9×21 миллиметр. Для стрельбы можно использовать все типы боеприпасов: с обыкновенной пулей, трассирующие, бронебойные, повышенного останавливающего действия (экспансивные), с пониженным пробивным действием (для стрельбы в самолете), повышенной пробиваемости и с дозвуковой скоростью пули. Есть вариант и под традиционный патрон «Парабеллум» 9×19 миллиметров.