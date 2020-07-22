Пистолет-пулемет от «Калашникова» прошел испытания

Новый пистолет-пулемет был создан на базе оружия «Витязь-СН». Специалисты концерна «Калашников» сделали огнестрел эргономичнее и надежнее.

Межведомственная комиссия на государственных испытаниях нового оружия подтвердила, что пистолет-пулемет годен и готов к массовому производству. Ему предложили название «9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20» — в честь знаменитого конструктора Виктора Калашникова.

Специалисты компании учли замечания после производства пистолета-пулемета «Витязь-СН». У нового орудия улучшилась эргономика, это же касается и дополнительного оборудования для пистолета-пулемета. В конструкцию добавлен прибор малошумной стрельбы. Также на сайте компании сообщили, что оружие стало намного надежнее, чем его предшественник. Для переноски пистолета и всех его комплектующих была сшита сумка из материала с цифровой маскирующей окраской.

Ранее компания провела испытания оружия времен Великой Отечественной войны. Специалист выстрелил несколько раз из советского пистолета-пулемета ППШ-41.