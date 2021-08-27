Пилоты устроят шоу на форуме «Армия-2021». Прямая трансляция

На международном форуме «Армия-2021» пройдет авиасалон. Лучшие российские экипажи поднимутся над аэродромом Кубинки. Среди экипажей будут представлены «Русские витязи», «Беркуты» и «Первый полет». Онлайн-трансляцию ведет «360».

Недавно на форуме был представлен подводный беспилотник для обследования дна, способный уходить в автономное плавание на три месяца.

С 23 по 28 августа в Московской области проходит VII Международный военно-технический форум «Армия-2021». Торжественную церемонию открытия посетил президент Российской Федерации Владимир Путин. Всего за несколько дней работы форума Минобороны РФ заключило контракты на общую сумму свыше 500 миллиардов рублей.