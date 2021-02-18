Певцов заявил о необходимости вернуть ежемесячные «наградные» ветеранам

Российский актер театра и кино Дмитрий Певцов в беседе с РИА ФАН заявил о необходимости вернуть постоянные «наградные» выплаты ветеранам боевых действий. Речь идет о гражданах, которые имеют боевые награды, и их родственниках.

Выплаты за награды получают сейчас только Герои России, Герои Труда и еще несколько категорий награжденных.

«Надо платить эти деньги всем, кто имеет боевые награды, а не только Героям России. Боевые награды даются за определенные подвиги или деяния во время военных действий. Соответственно, к каждой из них должно прилагаться материальное поощрение», — подчеркнул Певцов.

Он добавил, что деньги должны выплачивать ежемесячно. Эту инициативу поддержал Герой России Евгений Конопелькин. По его словам, каждый подвиг и боевая награда должны быть поводом для предоставления выплат.

Помимо прочего, с этой позицией согласен и председатель правления Московской региональной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Петр Петров. Он заметил, что в наше время изменилось отношение к ветеранам-афганцам. Он напомнил, что они являются преемниками ветеранов Великой Отечественной войны.