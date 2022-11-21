Важное 21 ноября 2022, 13:58 Песков заявил об отсутствии в повестке Кремля вопроса о новой волне мобилизации Песков: обсуждения второй волны частичной мобилизации в Кремле нет РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вопрос о возможности проведения в России второй волны частичной мобилизации в Кремле не обсуждают. Он находится в полном ведении Министерства обороны. Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал сообщения в Telegram-каналах о том, что в стране готовят запустить новую волну частичной мобилизации.

«Никаких обсуждений на этот счет. Что касается Минобороны, я не могу говорить за Минобороны. В Кремле никаких обсуждений на этот счет нет», — заявил Песков.

Реклама

Частичная мобилизация в России прошла с 21 сентября по 28 октября.

Реклама

О начале процедуры призыва на военную службу сообщил президент России Владимир Путин, рассказывая о подписанном указе.

О завершении частичной мобилизации заявил министр обороны Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что регионы выполнили задание по мобилизации 300 тысяч человек.

В Подмосковье руководители городских округов и члены правительства взяли под особый контроль поддержку семей мобилизованных и добровольцев. В частности, им оказывают юридическую, финансовую и психологическую помощь, а также обеспечивают детей бесплатным питанием в школах и занятиями в секциях.