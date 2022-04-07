Песков заявил, что Россия доведет зачистку Мариуполя от нацистов до конца

Вооруженные силы (ВС) России освобождают Мариуполь от группировок националистов. Пресс-секретарь президента РФ заверил журналиста британского телеканала Sky News в том, что зачистка будет доведена до конца.

«Мариуполь будет освобожден от националистических батальонов. И мы надеемся, что это произойдет рано или поздно», — сказал Песков в эфире британского телеканала Sky News.

Столкновения ВСУ и защитников интересов Донбасса начались в 2014 году. Поводом стало стремление ДНР и ЛНР к независимости. Украинской армии помогали группировки националистов. Одной из них является батальон «Азов»*.

Обострение конфликта на территории Донбасса произошло в феврале 2022 года. Это стало поводом для начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Минобороны России заявило, что в ходе кампании ВС уничтожат все группировки националистов на территории спецоперации. В ведомстве подчеркнули, что спецоперация не нанесет вреда мирным жителям. Напротив, кампания призвана защитить русскоговорящее население и остановить притеснения украинцев со стороны националистов.

* Нацбатальон «Азов» — запрещенная в Российской Федерации экстремистская организация.