Песков: президенты России и ЦАР не обсуждали военную базу РФ в республике

«Нет», — сказал он, отвечая на вопрос о возможном строительстве российской военной базы на территории ЦАР.

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Ранее Туадера отметил, что власти ЦАР продолжают обсуждать этот вопрос с национальным министерством обороны и Минобороны РФ. О возможном строительстве в ЦАР базы говорила еще в январе министр обороны республики Мари Ноэль Койяра. По ее словам, итоговое решение — за президентами двух стран.

Кроме того, Туадера сообщил, что военные Центральноафриканской республики нуждаются в оружии. Поэтому президент попросил Путина о дополнительной помощи. ЦАР заинтересована в поставках боеприпасов из России. Благодаря им бойцы смогут выполнять свои задачи должным образом.

Россия уже передала ЦАР первую партию из пяти тысяч единиц стрелкового оружия.

Обстановка в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года. Тогда в столице — Банги — друг против друга начали воевать боевики и повстанцы-христиане. В связи с этим Совбез ООН впервые ввел общее и полное эмбарго на поставки оружия в Центральноафриканскую республику. После этого всем странам-членам ООН запретили поставлять в ЦАР оружие, обучать ее граждан и посылать туда наемников.