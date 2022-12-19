Армия 19 декабря 2022, 15:59 Песков переадресовал Шойгу вопрос о введении двухгодичной военной службы по призыву Представитель Кремля Песков перенаправил в Минобороны вопрос о двухгодичной военной службе РИА «Новости»

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о возможном возврате к двухлетней срочной службе в армии. Об этом он заявил в Минске, где российский лидер Владимир Путин встречается с белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщил ТАСС.

«[Это к] Сергею Кужугетовичу [Шойгу, министру обороны]. Военкомы — это его опция, это не ко мне», — сказал представитель Кремля.

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Сейчас срок военной службы по призыву в РФ составляет 12 месяцев. В октябре Совфед предложил вернуться к двухлетней службе в армии. Военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заметил, что это потребует переходного периода.

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Если увеличить срок службы в армии до двух лет, то это позволит лучше готовить новобранцев. Такое мнение выразил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.