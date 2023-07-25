Армия 25 июля 2023, 13:52 Песков отказался комментировать повышение призывного возраста Песков переадресовал Минобороны вопрос о повышении призывного возраста РИА «Новости»

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Профильные ведомства дали разъяснения о повышении призывного возраста, в этом вопросе нужно ориентироваться на них. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его процитировал ТАСС.

Официальный представитель Кремля отметил, что исходным пунктом в этой ситуации стала аргументированная, экспертная точка зрения Министерства обороны. Именно на нее и нужно ориентироваться, обратил внимание Песков.

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Пресс-секретарь главы государства отказался отвечать, почему изменилась изначальная концепция законопроекта о призывном возрасте. Она предполагала повышение нижней планки с 18 до 21 года. Представитель Кремля переадресовал вопрос Минобороны.

«Здесь я не буду давать какие-то комментарии, потому что их должно все-таки компетентное ведомство давать», — сказал Песков.

Комитет Госдумы по обороне одобрил поправки к законопроекту об изменении призывного возраста, сообщил «Царьград». Верхнюю планку повысили с 27 до 30 лет, а нижняя осталась на прежнем уровне.

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов пояснил, что возраст призыва на срочную службу будут повышать поэтапно. Процесс начнется в 2024 году.