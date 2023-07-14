Армия 14 июля 2023, 13:12 Песков опроверг официальное существование в России частных военных компаний Пресс-секретарь Песков: юридический статус частных военных компаний изучат и рассмотрят РИА «Новости»

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Статус частных военных компаний в России на законодательном уровне еще не определили. Юридически они никогда не существовали, но эту проблему рассмотрят в будущем, подтвердил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС.

В ответ на вопрос о перспективах легализации ЧВК он напомнил о заявлении президента России Владимира Путина журналистам — ЧВК «Вагнер» как юридическая единица не существовала, потому что в стране нет закона о таких компаниях. Вопрос легализации глава государства назвал очень сложным, требующим совместной работы с парламентом и кабмином. Дмитрий Песков добавил, что эту тему дополнительно изучат.

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«По крайней мере этот вопрос будет на рассмотрении», — сказал он.

Комитет Госдумы по обороне в марте объявил о разработке законопроекта, который легализует в правовом поле работу частных военных компаний, сообщил «Царьград». В июне после попытки ЧВК «Вагнер» устроить вооруженный мятеж в парламенте снова заговорили о необходимости принять такой закон.