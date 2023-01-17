Армия 17 января 2023, 13:20 Песков объяснил увеличение численности армии прокси-войной Запада против России Песков: решение увеличить численность ВС РФ связано с прокси-войной Запада против России РИА «Новости»

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Коллективный Запад продолжает вести прокси-войну против России, с этим была связана необходимость увеличения численности российских войск, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что действия западных стран выходят за рамки правового поля, сообщил ТАСС.

Представитель Кремля пояснил, что прокси-война включает в себя в том числе и косвенное участие в боевых действиях. Помимо этого, речь идет и об элементах экономической, финансовой и правовой войны, добавил он.

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«С этим связаны такие меры», — подчеркнул Песков.

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Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о том, что численность ВС РФ нужно довести до 1,5 миллиона человек, из них военнослужащих по контракту — до 695 тысяч человек. По словам министра, это необходимо для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности России.

Минувшей осенью президент РФ Владимир Путин поручил правительству привести нормативы обеспеченности армии в соответствие с реальными потребностями.

Среди требований глава государства упомянул создание механизма для эффективного обмена информацией между подразделениями, которые участвуют в спецоперации, и производителями вооружения, военной и специальной техники.