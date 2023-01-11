11 января 2023, 12:42
Песков назвал уткой заявление украинской разведки о запрете призывникам выезжать из России
Пресс-секретарь Кремля Песков опроверг запрет на выезд пригодных к службе мужчин из России
Пригодным для военной службы россиянам не запрещали выезжать из страны. Заявление Главного управления разведки Украины об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал информационной диверсией, рассказали «Известия».
«Это обычная информационная утка, информационная диверсия», — сказал он на брифинге.
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Пресс-секретарь также подтвердил продвижение войск в Соледаре, но посоветовал дождаться официального заявления Минобороны. Дмитрий Песков сказал, что тактические успехи достались военным ценой героизма бойцов.
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На встрече с журналистами в понедельник пресс-секретарь президента опроверг слухи о подготовке к новой волне частичной мобилизации. Он посоветовал не доверять новостям из пабликов в интернете.
Ранее председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов допустил, что мобилизационный людской резерв Вооруженных сил России могут нарастить. По его словам, в нынешнем виде он справлялся со своими задачами, но все зависит от масштаба потенциального конфликта.
Дмитрий Песков
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