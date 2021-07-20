Песков назвал гиперзвуковые ракеты ответом США на установку ПРО в Европе

Производство Россией гиперзвуковых ракет связано с развертыванием американской системы противоракетной обороны в Румынии и Польше. Как сообщила газета «Известия», с таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил, что Владимир Путин уже заявлял, что за сломом мировой системы стратегической безопасности стоят США.

«Мы, к сожалению, за последние десятилетия или даже более продолжительный срок сталкивались с поэтапным сломом всей документальной системы стратегической безопасности», — напомнил Песков слова российского лидера.

Представитель Кремля напомнил, что своими действиями США и НАТО фактически нанесли ущерб существующему балансу сил. Песков подчеркнул, что чтобы сохранить действующий паритет, Россия приняла меры для обеспечения собственной безопасности и сохранения существующего равенства.

В понедельник, 19 июля, российский фрегат «Адмирал Горшков» провел успешные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон». Во время испытаний ракета пролетела расстояние более 350 километров со скоростью около семи Махов и успешно поразила цель.

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что российские разработки гиперзвукового оружия нарушают достигнутые договоренности. По его словам, эти ракеты могут нести ядерный заряд. При этом он отметил, что американские разработки не предусматривают такого типа вооружения.

Посольство России в Вашингтоне выпустило официальное заявление, в котором отметило, что дестабилизирующим фактором и нарушением всех договоренностей станет размещение американских гиперзвуковых ракет в Европе. В ведомстве отметили, что это увеличит возможности начала непреднамеренного конфликта, для решения которого не останется времени.