Первый ударный комплекс с БПЛА «Альтиус» появится в войсках осенью

Первый тяжелый ударный комплекс с беспилотными летательными аппаратами «Альтиус» поступит в войска России осенью. Об этом сообщил заместитель министра обороны Алексей Криворучко.

«Осенью получим в войска первый комплекс „Альтиус“ в ударном варианте», — передал ТАСС слова Криворучко.

Он также рассказал о том, что в Российскую армию уже поступают и там применяются ударные беспилотники «Форпост» и «Иноходец». В ходе Армейских международных игр были подписаны контракты на дополнительную серийную поставку ударных беспилотников «Форпост-Р» и первую серийную поставку беспилотников «Иноходец-РУ» («Сириус»).

Накануне стало известно, что государственные испытания дронов-самоубийц «Ланцет» начнутся в конце 2021 года. В Минобороны окончательно утвердили техническое задание. Беспилотные аппараты были доработаны с учетом опыта их применения. Дроны «Ланцет» относятся к барражирующим боеприпасам. Их разработали в компании Zala Aero.