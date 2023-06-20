Армия 20 июня 2023, 15:08 Первый российский военный получил премию за уничтожение танка Leopard МО: военнослужащий Кравцов первым получил премию в миллион рублей за уничтожение Leopard flickr

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Военнослужащему Андрею Кравцову, который в ходе боя уничтожил танк Leopard, вручили премию в миллион рублей. Об этом сообщили в Минобороны.

Сертификат в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий имени А. Вишневского на один миллион рублей бойцу вручил сенатор от Новосибирской области, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.

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Он отметил, что доплаты для тех, кто наносит ощутимый урон противнику, являются плюсом к тому, что делает государство.

«Мы в координации с Министерством обороны делаем это по согласованным представлениям», — сказал Карелин.

Премию учредил фонд предпринимателей «Забота Сибири».

В середине июня стало известно, что более 10 тысяч военных в ходе СВО получили выплаты за уничтожение и захват техники украинской армии, написал RT.

За пять месяцев 2023 года за уничтоженные 4415 единиц техники наградили 3193 солдат.