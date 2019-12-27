Первый полк с «Авангардом» заступил на боевое дежурство

Вооруженный гиперзвуковым комплексом «Авангард» ракетный полк заступил на боевое дежурство в пятницу, 27 декабря. Об этом министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину.

Во время селекторного совещания Шойгу поздравил всех причастных к этому событию. «Сегодня, с 10:00, поставлен на боевое дежурство ракетный комплекс стратегического назначения „Авангард“. От всех нас поздравляю с этим знаменательным событием и для страны, и для Вооруженных сил», — приводит РИА «Новости» слова главы военного ведомства.

Ракетный комплекс стратегического назначения с гиперзвуковым «Авангардом» и другие виды оружия представил президент России Владимир Путин во время своего обращения к Федеральному собранию в 2018 году. 24 декабря 2019-го Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что на данный момент «ни в одной стране мира нет гиперзвукового оружия вообще, а гиперзвукового оружия континентальной дальности тем более».

«Авангард» способен совершать полеты на межконтинентальную дальность на скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз (более 24 тысяч километров в час). Ракеты, выпущенные из комплекса, могут совершать так называемое глубокое маневрирование на несколько тысяч километров по высоте и вбок. Эта особенность делает «Авангард» неуязвимым для любых средств ПВО.