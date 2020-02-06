Первый полет модернизированного ракетоносца Ту-160М показали на видео

На кадрах показали взлет, сам полет, который длился 34 минуты, и посадку. Остановиться в пределах ВПП такая тяжелая и быстрая крылатая машина может только с помощью тормозных парашютов.

В Минобороны РФ сообщили, что полет прошел в штатном режиме. Во время испытаний военные проверили, как работают обновленные системы и оборудование стратегического ракетоносца-бомбардировщика. Самолет поднялся на высоту 1,5 тысячи метров.

Ту-160 модернизировали на Казанском авиазаводе. Специалисты увеличили общую эффективность авиационного комплекса. Стратегические бомбардировщики Ту-160М начнут передавать в войска уже в 2021 году. С каждым годом в армии таких самолетов будет становиться больше.