Первый летный образец «Охотника» с плоским соплом выкатили в Новосибирске

Специалисты Новосибирского авиационного завода (НАЗ) имени Чкалова выкатили первый летный образец новейшего российского ударного беспилотника С-70 «Охотник». Об этом заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

Представитель Минобороны провел совещание с руководством предприятия, во время которого стороны обсудили исполнение госконтрактов. Криворучко лично проконтролировал выкатку «Охотника», а также проинспектировал процесс сборочного производства второго летного экземпляра.

«Выкатка БПЛА фиксирует завершение сборки изделия в целом, оснащение его всем необходимым бортовым оборудованием в соответствии с требованиями, предъявляемыми к летательным аппаратам и переход к комплексным наземным отработкам для подготовки к первому вылету», — заявил замминистра. Его процитировало РИА «Новости».

Первый экземпляр «Охотника» оснащен плоским реактивным соплом, таким образом у комплекса теперь есть сниженная радиолокационная заметность.

Криворучко подчеркнул, что производство «Охотника» требует полного цикла разработки и испытаний всех комплектующих, беспилотник нельзя собрать из доступных на рынке деталей, как многие зарубежные экземпляры.

По его словам, «Охотник» — высокоинтеллектуальная система, которая способна решать широкий круг задач сама, с помощью группы или совместно с самолетами пилотируемой авиации.

С-70 «Охотник» разработали специалисты ОКБ Сухого. Беспилотник сделан по аэродинамической схеме «летающее крыло». По данным из открытых источников, длина БПЛА составляет 14 метров, взлетная масса — 20 тонн, размах крыла — 19 метров. Первый полет «Охотника» прошел 3 августа 2019 года.