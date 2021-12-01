Первый из трех самолетов Минобороны привез эвакуированных из Афганистана в Россию

Минобороны РФ послало в Афганистан три самолета для эвакуации россиян. Один из них уже вернулся в Россию. Воздушное судно совершило посадку на аэродроме Чкаловский.

Людей вывозили из Афганистана самолетом военно-транспортной авиации, сообщила газета «Известия».

«Самолет доставил из Афганистана граждан России и Афганистана», — заявили в Минобороны, добавив, что пассажирам предстоит пройти таможенный и противоковидный контроль.

Проведенная эвакуация уже третья по счету. Самолетам предстоит вывезти свыше 380 человек, в том числе россиян, выходцев из Киргизии и афганских студентов, которые учатся в российских вузах.

В Кабул транспортники Минобороны прибыли утром 1 декабря, доставив в столицу Афганистана 36 тонн гуманитарной помощи. На каждом самолете предусмотрен запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания для эвакуируемых.

Вывозить людей начали по поручению президента РФ Владимира Путина. Организовал эвакуацию глава Минобороны Сергей Шойгу.