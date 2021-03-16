Первый этап командно-штабных учений ВДВ начался в Крыму

Более двух тысяч бойцов из десантно-штурмовых и артиллерийских полков Ставрополя и Анапы прибыли на крымский полигон Опук для проведения первого этапа масштабного командно-штабного учения. Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

Учения пройдут с 16 по 19 марта. В первый день военные отработали маневры в обстановке, характерной для военных действий.

Пункты управления полков и батальонов перемещались с одного места на другое. Для сбора информации, оценки обстановки и постановки боевых задач использовалась автоматизированная система управления войсками «Андромеда-Д». Новая технология позволяет подключить все звенья управления Воздушно-десантных войск.

Отвечающие за связь бойцы обеспечили бесперебойную работу сетей в условиях применения возможным противником средств радиоэлектронной борьбы.

Для учений на полигон пригнали 500 единиц боевой и специальной техники гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка из Ставрополя и гвардейского артиллерийского полка из Анапы. Кроме того, в учениях задействуют семь самолетов Ил-76мд военно-транспортной авиации, а также самолеты и вертолеты штурмовой и армейской авиации.

В следующие дни бойцы проведут несколько десантирований различными способами. Параллельно на необорудованный берег полигона с больших десантных кораблей Черноморского флота высадится самоходный артиллерийский дивизион.