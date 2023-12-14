Армия 14 декабря 2023, 07:50 Первый безэкипажный катер «Одуванчик» выпустили в России Глава KMZ Даниленко: первый морской дрон отправят на испытания в зону СВО

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Российские разработчики выпустили первый быстроходный безэкипажный катер-носитель «Одуванчик». Его отправят на испытания в зону спецоперации, сообщил РИА «Новости» управляющий директор военно-промышленного холдинга KMZ Михаил Даниленко.

«Первый безэкипажный катер в интересах министерства обороны России построен. Он отправляется на испытания в зону СВО», — сказал он.

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Дрону дали рабочее название «ББКН „Одуванчик“». Первую опытную партию выпустят до конца 2023 года, в нее войдут десять безэкипажных катеров. Морские дроны смогут развивать скорость до 80 километров в час, преодолевать до 200 километров и перевозить до 600 килограммов грузов. В KMZ заявили, что его можно использовать как антидрон или платформу для воздушных беспилотников.

На форуме «Армия-2023» презентовали универсальный бекэкипажный катер на основе платформы «Визир». Его оснастили гибридным двигателем.